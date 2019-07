PUBLICIS : abaisse sa prévision de croissance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Publicis a affiché, au titre de son premier semestre 2019, un résultat net part du groupe de 345 millions d’euros, en hausse de 14,6%. Le résultats opérationnel ressort à 489 millions, en progression de 6,8%. Pour sa part, la marge opérationnelle ressort à 612 millions contre 617 millions un an plus tôt. Quant au revenu net, il atteint 4,352 milliards, en hausse de 1,7%. Le revenu net pour le deuxième trimestre est de 2,234 milliards en croissance de 1,6%. A taux de change et périmètre constants, il a augmenté de seulement 0,1% contre un consensus de +0,7%. :En 2019, le groupe anticipe une amélioration séquentielle de la croissance organique au deuxième semestre par rapport au premier. Hors PHS, les revenus à taux de change et périmètre constants ont reculé de 0,7% sur la première partie de l'année."En raison des conditions de marché et de la poursuite de l'attrition, nous avons décidé d'adopter une approche plus conservatrice pour l'année et tablons sur un revenu net globalement stable sur une base organique en 2019", indique le groupeLe groupe confirme son objectif d'amélioration de notre marge opérationnelle de 30 à 50 points de base sur l'ensemble de l'année, en tenant compte de la contribution d'Epsilon à compter du mois de juillet et hors frais de transaction liés à cette acquisition.Par ailleurs, il confirme son objectif de progression du bénéfice net courant par action de 5 % à 10% en 2019.Concernant l'exercice 2020, le changement structurel le plus important est l'intégration d'Epsilon, dont les chiffres contribueront au calcul de la croissance organique à partir du 1er juillet 2020."Nous anticipons une croissance et une extension de la collaboration dans le domaine de la data avec nos clients actuels, tout en bénéficiant de la fertilisation croisée entre nos actifs et le portefeuille de clients d'Epsilon. A l'opposé, nous anticipons également que certains de nos clients continueront à réduire leurs dépenses dans le domaine de la publicité traditionnelle. Nous actualiserons nos nouveaux objectifs en prenant en compte ces différents éléments dans les mois à venir", a commenté Publicis.Le groupe précise qu'il peut d'ores et déjà confirmer délivrer une amélioration de la marge opérationnelle, ainsi qu'une hausse de son bénéfice net courant par action de 5 % à 10% en 2020.