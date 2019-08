PUBLICIS acquiert Rauxa aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Publicis a annoncé lundi soir l’acquisition aux Etats-Unis de Rauxa, une agence indépendante de marketing intégré. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. Rauxa rejoindra Publicis Media, le pôle de solution media de Publicis groupe. Depuis sa création en 1999, Rauxa a enregistré une croissance annuelle moyenne à deux chiffres avec un revenu net de l’ordre de 70 millions de dollars en 2018.Elle emploie plus de 300 collaborateurs à New York, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Orange County et Dallas. Les clients de Rauxa comprennent Verizon, Samsung, Alaska Airlines, Vans, Celgene et une vingtaine de grandes marques.Rauxa opèrera en tant qu'agence de Publicis Media aux Etats-Unis et sera dirigée par sa fondatrice Jill Gwaltney et sa présidente-directrice-générale Gina Smith.Toutes deux reporteront à David Penski, Global CEO de Publicis Media Exchange (PMX) et Tim Jones, Regional CEO Americas de Publicis Media." Rauxa travaillera de façon étroite avec les agences digitales de Publicis Media (Moxie, MRY et Digitas) de manière à enrichir les différents points de contacts grâce au CRM et à une créativité plus ciblée ", a expliqué Publicis.