PUBLICIS : acquiert l'agence brésilienne One Digital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Publicis Communications, le hub créatif du groupe Publicis, a acquis l'agence One Digital basée à Sao Paulo, au Brésil. One Digital rejoint ainsi la galaxie Publicis composée de Publicis Brazil, DPZ&T, Talent Marcel, Leo Burnett Tailor Made, Sapient AG2, Prodigious, Deepline, F/NAZCA Saatchi & Saatchi, Arc, Vivid Brand and MSL. Michelle Matsumoto, fondatrice et directrice générale de l'agence va rester à son poste. Elle reportera à Justin Billingsley, directeur des opérations Monde de Publicis Communications.