PUBLICIS : confirme étudier l'acquisition d'Epsilon

Publicis a confirmé étudier l’éventuelle acquisition d’Epsilon, un acteur majeur dans la data et les solutions marketing ciblées opérant essentiellement en Amérique du Nord, qui fait actuellement l’objet d’un projet de cession par Alliance Data Systems Corporation. "Il est en effet du devoir des instances dirigeantes du Groupe d'examiner toute possibilité de se renforcer par des actifs s'inscrivant dans la stratégie de la Société et susceptibles d'apporter un service plus complet aux clients du Groupe, tout en préparant la compétitivité du Groupe dans l'avenir", a commenté Publicis.Toutefois, en l'état actuel des discussions et de l'examen du dossier, le Groupe indique ne pas pouvoir donner d'indications sur la probabilité d'une offre."Il est souvent arrivé (encore récemment) que des pistes soient étudiées et abandonnées car ne correspondant pas aux critères nécessaires pour une acquisition", précise Publicis, qui informera le marché au cas où cette acquisition se concrétiserait.