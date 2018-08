PUBLICIS échappe à la baisse, Dentsu a délivré une forte croissance organique au deuxième trimestre

0 0

Publicis (+0,4% à 55,22 euros) échappe à la baisse du marché parisien en s'inscrivant dans le sillage de son concurrent japonais Dentsu. Ce dernier a gagné 2,74% à la Bourse de Tokyo. Dentsu a fait état hier d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 5,9% au deuxième trimestre, ce qui en fait l'une des agences les plus performantes sur la période. Les américains Omnicom et Interpublic ont affiché des croissances respectives de 2% et 6,2% tandis que le français Publicis a largement déçu. Il a vu son chiffre d'affaires reculer de plus de 2% au deuxième trimestre.N°1 mondial du secteur, le britannique WPP publiera ses résultats trimestriels le 4 septembre. Ce dernier a été choisi par Mars pour s'occuper de l'ensemble de ses activités de media planning et d'achat d'espaces publicitaires. Le groupe britannique était jusque-là le prestataire de Mars pour la partie "media planning" mais partageait les achats d'espaces avec Publicis et Omnicom. "WPP est évidemment le grand gagnant de cette revue, Publicis est sans doute le grand perdant", lâche Liberum.Si ce gain n'aura pas d'impact sur les comptes de WPP en 2018, le broker anticipe un impact favorable de 40 à 50 points de base sur sa croissance organique en 2019. "Il devrait rassurer sur la capacité de WPP à rester compétitif lors des appels d'offres", observe Liberum.