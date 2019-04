PUBLICIS : l'éventuel rachat d'Epsilon inquiète

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Publicis a confirmé son intérêt pour Epsilon, spécialisé dans la data et les solutions marketing ciblées, actuellement l’objet d’un projet de cession par Alliance Data Systems. Une annonce qui fait suite à une information dévoilée vendredi par Bloomberg, selon laquelle, Epsilon aurait reçu deux offres de rachat, dont une du groupe français. Selon l'article, Epsilon pourrait être valorisé autour de 5 milliards de dollars. Il s’agirait de la plus importante acquisition de l’histoire de Publicis, ce qui inquiète investisseurs. Ainsi, le titre perd 3,67% à 45,98 euros."L'objectif stratégique serait de renforcer l'accès de Publicis aux données et créer un vertical totalement autonome dans ce domaine. Ce qui permettrait de soutenir l'activité "média" notamment et conserver un lien avec les annonceurs optant pour l'internationalisation", a commenté Oddo BHF, qui reste Neutre et maintient son objectif de cours de 58 euros.Ainsi, selon le bureau d'analyses, Publicis suivrait le chemin de l'américain Interpublic, qui a acquis un concurrent d'Epsilon."Les deux groupes seraient nettement en avance sur leurs concurrents, alors que l'accès aux données est de plus en plus restrictif", souligne le broker.Cette opération constituerait un revirement stratégique pour Publicis qui ne s'était, jusque là, pas intéressé au secteur des données.Au-delà de l'évolution de la stratégie du groupe français, c'est sans doute l'ampleur de la transaction qui inquiète. En 2018, Epsilon a dégagé un chiffre d'affaires de 2,17 milliards de dollars.Selon Oddo BHF, l'opération pourrait être réalisée en cash par Publicis. Or, le groupe devrait afficher une trésorerie nette de 305 millions d'euros à la fin de 2019. Sur cette base, l'acquisition d'Epsilon conduirait à un endettement net de 4,2 milliards d'euros soit 2,1 fois l'Ebitda.Par ailleurs, Publicis dispose de 2,7 milliards de lignes de crédit confirmées et environ 3,2 milliards de cash brut, soit une capacité d'investissement totale proche de 6 milliards, ce qui est élevé mais supportable ", a souligné le bureau d'analyses.Selon Bloomberg, Epsilon aurait reçu une seconde offre de rachat, formulée par une alliance entre Advent International et Goldman Sachs.De son côté, le groupe français a précisé qu'en l'état actuel des discussions et de l'examen du dossier, il n'était pas apte à donner d'indications sur la probabilité d'une offre."Il est souvent arrivé (encore récemment) que des pistes soient étudiées et abandonnées car ne correspondant pas aux critères nécessaires pour une acquisition", a précisé Publicis.