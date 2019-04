PUBLICIS : premier trimestre en ligne et rachat d'Epsilon confirmé

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Publicis (+4,28% à 49,21 euros) a dévoilé dimanche un revenu net conforme à ses attentes au premier trimestre 2019 et confirmé le rachat de l'américain Epsilon. Le revenu net a atteint 2,118 milliards, en croissance de 1,7%. La croissance organique est de -1,8%, et de -1,6% en excluant Publicis Health Solutions (PHS), cédé fin janvier. Cela traduit principalement l'attrition liée à une poignée de clients du secteur de la grande consommation. La croissance des "strategic game changers" atteint 27%.Publicis a conclu un accord avec Alliance Data Systems Corporation en vue d'acquérir Epsilon pour un prix net d'acquisition de 3,95 milliards de dollars après prise en compte des impacts fiscaux favorables liés à la transaction (et un montant total en numéraire de 4,40 milliards).En parallèle, Publicis et Alliance Data ont décidé de nouer un partenariat stratégique. Cette acquisition accélère la mise en œuvre de la stratégie de Publicis visant à devenir le partenaire privilégié de ses clients dans leur transformation.Au vu des mutations actuelles du secteur et de la nécessaire transformation des solutions marketing, le directoire et le conseil de surveillance de Publicis ont jugé que l'acquisition d'Epsilon représentait une opportunité unique et l'ont approuvé à l'unanimité, a indiqué le groupe français.Publicis a confirmé les perspectives pour 2019 pour Publicis Groupe stand-alone. Il prévoit une croissance organique supérieure à celle de 2018, une augmentation de 30 à 50 points de base de son taux de marge opérationnelle et une croissance de son bénéfice net courant par action sur une base diluée entre 5% et 10% à taux de change constants et en excluant la “Beat tax”.