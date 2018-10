PUBLICIS : remporte le contrat The J.M Smucker Company

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Publicis Groupe a remporté le budget pour les Etats-Unis et le Canada du groupe américain The J.M. Smucker Company. Le contrat commence au 1er janvier 2019. Le groupe de communication précise qu'une agence dédiée à Smucker, va rassembler des talents issus de ses différentes expertises dans le cadre du Power of One, grâce auquel le budget a été remporté. L’agence sera en charge à la fois de la création, des media, de la data et activités technologiques des marques de Smucker.The JM Smucker Company est spécialisé dans la production et la commercialisation de produits alimentaires et de produits de nutrition animale.