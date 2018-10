PUBLICIS : revenu du troisième trimestre en hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Publicis a publié un chiffre d'affaires en hausse pour le troisième trimestre, grâce à des gains de budget qui compensent la faiblesse de l’activité de santé, Publicis Health Service, actuellement mise en vente. Ainsi le revenu net du groupe publicitaire s’élève à 2,197 milliards d’euros, en croissance organique de 1,3% après -2,1% au deuxième trimestre." Après un bon 1er trimestre et un aléa conjoncturel enregistré au 2ème, nous avons publié une croissance organique en accélération au 3ème trimestre, comme anticipé, à +2,2% hors Publicis Health Services (PHS), activité dont le processus de cession a été enclenché suite à une revue stratégique. Nous avons bénéficié de la montée en puissance des budgets gagnés en début d'année 2018 et de la croissance soutenue de nos game changers ", a indiqué Publicis.Enfin le groupe se dit optimiste quant à ses objectifs 2018 en matières de croissance, d'amélioration de marge opérationnelle et de croissance de résultat net courant par action.