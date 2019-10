PUBLICIS : révise à la baisse son objectif de croissance organique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Publicis a anticipé la publication de son revenu du troisième trimestre, initialement prévue le 16 octobre. Ainsi, sur les trois derniers mois, le groupe a dégagé un revenu de 2,57 milliards d’euros, en hausse de 17,3%. Il fait toutefois état d’une décroissance organique de 2,7% sur la période. Publicis a décidé d’actualiser ses prévisions annuelles et dit désormais tabler sur une décroissance organique de 2,5% pour 2019. Il visait auparavant "un revenu net globalement stable sur une base organique".Il confirme par ailleurs un taux de marge opérationnelle de 17,3% (+30 points de base) et une croissance du bénéfice par action de 5% pour l'exercice."Notre troisième trimestre reflète les deux visages de notre transformation qui n'ont jamais été aussi extrêmes. D'un côté, notre transition pèse sur notre croissance organique à court terme, avec un trimestre négatif et inférieur à nos prévisions. Cela nous conduit à adopter une approche prudente et à réviser nos objectifs de croissance organique, désormais attendue autour de -2,5% cette année", a souligné Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe."De l'autre, notre transformation commence à porter ses fruits. Notre croissance publiée s'établit à +17,3%, avec une évolution du profil de notre revenu vers les expertises d'avenir", a-t-il ajouté.