Publicis se renforce en République Tchèque avec le rachat de Kindred Group, le plus grand groupe indépendant de communication numérique du pays. Fondé en 2013 par Michal Nýdrle et plusieurs associés, Kindred Group est un ensemble d'agences indépendantes spécialisées comprenant les agences digitales Nýdrle et Inspiro, et les agences médias Red Media et Go.Direct. En cinq ans, Kindred Group est devenu la plus importante agence indépendante de communication numérique en République Tchèque en termes de revenus.Kindred Group compte parmi ses clients plusieurs marques internationales et locales, comme Moneta Money Bank, Unilever, KMV, Vodafone, Zoot, Rémy Cointreau, la banque Ceskoslovenska obchodní, Huawei et Makro Cash and Carry.Avec cette acquisition, les agences de Kindred Group rejoindront les autres agences de Publicis Groupe en République Tchèque : Zenith, Starcom, Leo Burnett, Saatchi & Saatchi, Publicis, Performics, Blue 449, Starlink et Newcast, portant ainsi le nombre total d'employés de Publicis Groupe dans le pays à 400 personnes.Grâce à l'intégration de Kindred Group, Publicis Groupe est capable d'offrir une solution intégrée à ses clients en République Tchèque qui couvre aussi bien l'analyse de données, le conseil et la mise en œuvre technologique, que l'achat d'espace programmatique et la créativité enrichie par la data.Michal Nýdrle, fondateur de Kindred Group, est nommé au comité de direction de Publicis Groupe en République Tchèque. Il assurera la nouvelle fonction de Directeur du digital et de la technologie, et pilotera les équipes et les outils numériques.