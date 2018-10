PUBLICIS : va acquérir Xebia France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Publicis Groupe est entré en négociations exclusives avec Xebia France, cabinet de conseil IT agile. Fondé en 2005 par Luc Legardeur, Xebia France est un cabinet réputé en conseil IT agile, spécialisé dans les technologies Data, Web, Cloud, les architectures réactives et la Mobilité. Cette pépite technologique, forte de 170 talents appelés les « Xebians », accompagne de grands comptes tels que Axa, Air France, BNP Paribas, la Française des Jeux, Meetic, Natixis, Sanofi, ainsi que des startups comme BlaBlaCar, Early Birds, ManoMano, a indiqué Publicis.Xebia France est par ailleurs l'inventeur de XebiCon, événement incontournable dans la tech qui rassemble chaque année depuis 5 ans plus de 1000 participants développeurs, experts data, techleads, CTOs, etc, a précisé le groupe français.