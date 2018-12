Publicis Groupe : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Publicis Groupe est entré en négociations exclusives avec les actionnaires fondateurs de Soft Computing, leader français de la Data Marketing, en vue de l'acquisition d'un bloc de contrôle représentant 82,99 % du capital au prix de 25 euros par action, coupon 2018 attaché, soit une prime de 66,66 % par rapport au cours de clôture du 19 décembre 2018. Fondé en 1984 par Eric Fischmeister et Gilles Venturi, Soft Computing est une société spécialisée dans la Data et son exploitation au service du marketing digital et de la transformation de l'expérience client.Ce rapprochement renforcerait l'expertise de Publicis Groupe en France dans les domaines de la data marketing, sur l'ensemble de la chaîne de valeur et affirmerait encore plus son positionnement de partenaire de la transformation de ses clients.Ce projet d'acquisition est soumis à l'information/consultation préalable des instances représentatives du personnel de Soft Computing ainsi qu'aux conditions suspensives habituelles.En cas de réalisation de l'acquisition du bloc de contrôle, Publicis Groupe déposera un projet d'offre publique simplifiée aux mêmes conditions financières qui sera éventuellement suivie du retrait obligatoire si les conditions sont réunies.