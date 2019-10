Publicis Groupe : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Publicis sera à surveiller en ce début de semaine. Vendredi, le groupe publicitaire a perdu 14,51% à 36,35 euros dans le sillage d'un nouvel avertissement sur ses ventes. Après une contraction organique de 2,7% au troisième trimestre, le groupe publicitaire a décidé de revoir à la baisse son objectif annuel de croissance organique. Alors qu’il tablait auparavant un revenu net globalement stable sur une base organique, il vise désormais un repli de 2,5% sur l’année. Une nouvelle qui ne rassure pas les investisseurs.Initialement prévu le 16 octobre, Publicis a d'ores et déjà dévoilé son revenu du troisième trimestre. Sur la période, le groupe a ainsi dégagé un revenu de 2,57 milliards d'euros, en hausse de 17,3% mais en décroissance organique de 2,7% sur la période (après +0,1% au deuxième trimestre et -1,6% au premier trimestre).Cette dernière ressort en dessous des estimations internes, particulièrement sur le mois de septembre."Notre troisième trimestre reflète les deux visages de notre transformation qui n'ont jamais été aussi extrêmes", a commenté Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe.Mais cela ne rassure pas investisseurs et analystes. En effet, "même si les agences font face à des défis bien connus, un grand nombre de problèmes sont propres à Publicis", note Liberum.Omnicom et Interpublic ont notamment continué à afficher une croissance organique de leur chiffre d'affaires et les tendances du WPP au deuxième trimestre ont été meilleures que prévu.De son côté, Publicis continue de subir les coupes de budgets de quelques clients dans la publicité traditionnelle, un impact plus important qu'anticipé en juillet. De plus, la performance des activités media n'a pas été aussi bonne qu'attendue face à des bases de comparaison élevées.Le groupe a également été affecté par le repositionnement des services de marketing digital vers la transformation digitale des entreprises organisée par " industry vertical ", entrepris par Publicis Sapient aux Etats-Unis.Des effets négatifs, qui continueront de peser sur la croissance du groupe à court terme, ce qui l'a amené à revoir une seconde fois à la baisse son objectif de croissance organique annuel pour 2019 et "implique une croissance organique de -5% au quatrième trimestre", notre UBS.Pour autant, Publicis a confirmé un taux de marge opérationnelle de 17,3% (+30 points de base) et une croissance du bénéfice par action de 5% pour l'exercice.Concernant 2020, le groupe publicitaire vise entre -2% si les tendances actuelles persistent, et +1%. Une autre déception, alors que le consensus table sur une hausse de 1,7%.