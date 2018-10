Publicis Groupe : La valeur du jour à Paris - PUBLICIS en haut de l'affiche

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Publicis bondit en Bourse de 5,86 % à 55,3 euros. Le groupe a publié des résultats en hausse pour le troisième trimestre, grâce à des gains de budget qui compensent la faiblesse de l’activité de santé, Publicis Health Service (PHS), actuellement mise en vente. Ainsi le revenu net du groupe publicitaire s’élève à 2,197 milliards d’euros, en croissance organique de 1,3% après -2,1% au deuxième trimestre." Après un bon 1er trimestre et un aléa conjoncturel enregistré au 2ème, nous avons publié une croissance organique en accélération au 3ème trimestre, comme anticipé, à +2,2% hors Publicis Health Services, activité dont le processus de cession a été enclenché suite à une revue stratégique. Nous avons bénéficié de la montée en puissance des budgets gagnés en début d'année 2018 et de la croissance soutenue de nos game changers "a indiqué Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis.Conscient des contre-performances de PHS, Publicis a en effet engagé le processus de cession de l'activité de santé, pour se recentrer sur son coeur de métier.Au cours du trimestre, Publicis a annoncé plusieurs gains de budgets, qui viennent accélérer appuyer l'évolution du groupe. Parmi ces derniers, on peut notamment compter Cathay Pacific, le budget créatif de Western Union, le budget média de Nestlé pour l'Asie du sud-est, le Gouvernement de Singapour ou encore le budget média de GSK.Par ailleurs, le groupe a souligné l'accélération de sa transformation : " A ce jour, nous sommes en avance sur chacun des KPI stratégiques et opérationnels de notre plan Sprint to the Future présenté en mars dernier. Nous avons par ailleurs lancé une revue de notre portefeuille d'actifs, ce qui optimisera l'allocation de nos ressources et permettra de nous concentrer sur le déploiement de nos strategic game changers à grande échelle. " a ajouté Arthur Sadoun.Concernant ses perspectives, le groupe se dit optimiste quant à ses objectifs 2018 en matières de croissance, d'amélioration de marge opérationnelle et de croissance de résultat net courant par action.Du côté des analystes, la publication rassure. La croissance hors Public Health Service, qui s'élève à 2,2% laisse présager des perspectives favorables. De plus l'obtention de budgets vient appuyer les objectifs du groupe. Ainsi, Liberum et UBS réitèrent leurs recommandations Achat, assorties d'un objectif de cours respectivement de 65 et 75 euros.