Publicis Groupe : Rapport financier semestriel au 30 juin 2018

Rapport Financier Semestriel 2018

3 août 2018 - Le Rapport Financier Semestriel 2018 de Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] peut être consulté et téléchargé à partir du site internet de la Sociétéwww.publicisgroupe.com, rubrique Investisseurs / Investisseurs & Analystes / Information Réglementée.

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial du marketing, de la communication et de la transformation digitale des entreprises, à travers l'alchimie de la créativité et de la technologie. Présent sur toute la chaîne de valeur du conseil à la création et la production, Publicis Groupe met au service de ses clients une organisation transversale, unifiée et fluide leur facilitant l'accès à l'ensemble de ses expertises dans le monde entier. Elle s'articule autour de quatre grands pôles, Publicis Communications (Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, BBH, Marcel, Fallon, MSL, Prodigious), Publicis Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Blue449, Performics, Digitas), Publicis.Sapient (SapientRazorfish & Sapient Consulting) et Publicis Health. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte près de 80 000 collaborateurs.

