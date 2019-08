Publicis Groupe acquiert Rauxa aux Etats-Unis, une agence de marketing intégré

Paris, 19 août 2019 – Publicis Groupe (Euronext Paris: FR0000130577, CAC 40) annonce aujourd’hui l’acquisition de Rauxa, une agence indépendante de marketing intégré. Rauxa rejoindra Publicis Media, le pôle de solution media de Publicis Groupe.



Depuis sa création en 1999, Rauxa a enregistré une croissance annuelle moyenne à deux chiffres avec un revenu net de l’ordre de 70M USD en 2018. Elle emploie plus de 300 collaborateurs à New York, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Orange County et Dallas. Les clients de Rauxa comprennent Verizon, Samsung, Alaska Airlines, Vans, Celgene et une vingtaine de grandes marques.

Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe, déclare : « Avec l’acquisition de Rauxa, Publicis Groupe va renforcer son expertise pour proposer à ses clients des offres créatives personnalisées, nourries par la data, à grande échelle. L’expertise de Rauxa en data, en technologie, en media, en créativité et en production va accélérer la capacité de Publicis Media et de Publicis Groupe à être présent sur l’ensemble du parcours client. »



Jill Gwaltney, fondatrice de Rauxa, déclare : « Quand nous avons créé Rauxa il y a 20 ans, notre but était d’être une agence capable de répondre au mieux aux besoins de marketing personnalisé des marques. Aujourd’hui, notre priorité est de continuer, avec cette même approche, à accompagner nos clients pour atteindre leurs objectifs grâce à cet engagement. Rejoindre la famille Publicis Media nous donne encore davantage de moyens pour y contribuer à grande échelle. »

Rauxa opèrera en tant qu’agence de Publicis Media aux Etats-Unis et sera dirigée par sa fondatrice Jill Gwaltney et sa présidente-directrice-générale Gina Smith. Toutes deux reporteront à David Penski, Global CEO de Publicis Media Exchange (PMX) et Tim Jones, Regional CEO Americas de Publicis Media. Rauxa travaillera de façon étroite avec les agences digitales de Publicis Media (Moxie, MRY et Digitas) de manière à enrichir les différents points de contacts grâce au CRM et à une créativité plus ciblée.

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial dans les domaines du marketing, de la communication et de la transformation numérique, à travers l'alchimie de la data, de la créativité, des médias et de la technologie, avec une offre unique pour proposer des expériences personnalisées à grande échelle. Le groupe est présent sur toute la chaîne de valeur, avec une organisation transversale unifiée, donnant accès à ses clients à l’ensemble des expertises du groupe dans le monde. Publicis Groupe est organisé en pôles de Solutions : Publicis Communications (Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, BBH, Marcel, Fallon, MSL, Prodigious), Publicis Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Performics, Digitas), Publicis Sapient et Publicis Health. Epsilon, spécialisée dans la data et la technologie avec sa plate-forme Conversant, est positionnée au cœur du groupe et alimente toutes les activités. Présent dans plus de 100 pays, Publicis Groupe emploie près de 84 000 collaborateurs.

À propos de Rauxa

Bold. Results. Rauxa est une agence de marketing intégré fondée sur la data, la technologie, imaginée pour servir au mieux ses clients : Verizon, Alaska Airlines, Vans, TGI Fridays ainsi qu’une vingtaine de grandes marques. Fondée en 1999 autour d’un esprit indépendant unique, Rauxa est riche d’une équipe de plus de 300 créateurs, spécialistes en technologie, data-scientists, stratégistes et marketeurs basés à New York, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Orange County et Dallas.

