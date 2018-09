Publicis Groupe annonce des nominations en Russie

5 septembre 2018 - Moscou - Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] qui poursuit la mise en place de son modèle par pays annonce aujourd'hui des promotions au sein de son équipe dirigeante en Russie. Ces nominations s'inscrivent dans la stratégie du Groupe qui vise à décloisonner les silos et à renforcer l'organisation de ses expertises, pour servir au mieux ses clients.

Sergey Beloglazov, actuellement CEO de Publicis Media Russie est nommé Chairman du management board de Publicis Groupe Russie. Vladimir Tkachev, CEO de Publicis Communications Russie est nommé CEO de Publicis Groupe Russie. Tous deux reporteront à Jarek Ziebinski, CEO de Publicis Groupe Europe du Nord & Centrale.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions et grâce à la mise en place du « The Power of One » en Russie, Vladimir Tkachev sera responsable du P&L en Russie, de faire travailler ensemble tous les talents et d'intégrer les expertises du groupe afin de créer des synergies. Sergey Beloglazov sera en charge de la stratégie et aura pour mission d'aider les clients à tirer le meilleur parti des talents, de bénéficier de la totalité des ressources du Groupe et de ses partenaires.

Le management board de Publicis Groupe Russie est constitué des membres suivants : Elena Vishtak, actuellement Chief Financial Officer de Publicis Media Russie, nommée Chief Financial Officer ; Jeff Chalmers, actuellement Chief Operating Officer de Publicis Media Russie, nommé Chief Media Officer ; Tatiana Maslova, actuellement Chief Operating Officer de Publicis Communications Russie, nommée Chief Operating Officer ; Natalia Isakovskaya, actuellement Chief Talent Officer de Publicis Media Russie, nommée Chief Talent Officer ; Elena Klimenko, actuellement Chief Innovation Officer de Publicis Media Russie, nommée Chief Transformation & Innovation Officer et Alexandra Gorbonos, actuellement Chief Trading Officer de Publicis Media Russie, nommée Chief Trading Officer.

Ensemble, Vladimir Tkachev, Sergey Beloglazov et le management board de Publicis Groupe Russie accéléreront l'intégration des expertises du Groupe afin de délivrer davantage de valeur aux clients existants et gagner la confiance de nouveaux clients. Ils auront également pour objectif d'améliorer la gestion des ressources humaines au sein des différentes solutions et disciplines à la fois pour permettre le développement et la formation des talents du Groupe en Russie mais aussi pour attirer les meilleurs experts du marché.

Jarek Ziebinski, CEO de Publicis Groupe Europe du Nord & Centrale déclare : « Cette annonce officialise la collaboration entre Vladimir, Sergey et leurs équipes. Dans de nombreux domaines, les deux équipes travaillent ensemble depuis longtemps dans l'esprit de « The Power Of One ». Les nominations de Vladimir, Sergey et du management board dans leurs nouvelles fonctions

respectives doivent permettre de faciliter la transformation et l'intégration de Publicis Groupe en Russie. Je suis persuadé que grâce à cette nouvelle équipe de direction, Publicis Groupe Russie atteindra des sommets encore plus hauts. »

Ces nominations font suite à l'annonce de Publicis Groupe de développer son modèle par pays en nommant des équipes dirigeantes sur ses huit marchés clés : Amérique du Nord, Royaume-Uni, France, DACH (Allemagne, Suisse et Autriche), Europe du Nord et Centrale, Europe du Sud, Asie Pacifique et Moyen-Orient / Afrique et Amérique latine.

Publicis Groupe est l'un des plus grands groupes de communication en Russie. Le Groupe compte près de 1 000 collaborateurs dans les agences suivantes : Leo Burnett, Publicis, Saatchi & Saatchi, Mother Tongue, Nurun, Prodigious, ProHealth, Arc, Graphit, MSL, Starcom, Zenith, Spark Foundry, Blue 449 et Performics.

