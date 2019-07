PUBLICIS GROUPE FINALISE L’ACQUISITION D’EPSILON

· Avec l’acquisition d’Epsilon, Publicis Groupe finalise sa transformation pour devenir le leader des expériences personnalisées à grande échelle.

· Placé au cœur de l’organisation de Publicis Groupe, Epsilon va renforcer ses activités de création, de média et de technologie pour accélérer sa croissance.

· Cette transaction est positive pour les actionnaires, avec une relution du bénéfice net par action de 12,5%1 et du Free Cash Flow par action de 18,3%2, hors synergies liées à la transaction.

Paris, le 2 juillet 2019 – Publicis Groupe [Euronext Paris : FR0000130577, CAC 40] annonce aujourd’hui le closing de l’acquisition d’Epsilon, société de marketing fondé sur la data, auprès d’Alliance Data Systems Corporation (NYSE: ADS), pour un montant net de 3,95 milliards de dollars après prise en compte des impacts fiscaux favorables liés à la transaction, correspondant à un multiple d’acquisition de 8,2 fois l’EBITDA ajusté.

Sur la base des chiffres 2018 pro forma, la transaction entraîne une relution de 12,5% du bénéfice net courant par action et de 18,3% pour le Free Cash Flow par action, hors synergies liées à la transaction.

Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe a déclaré : “Nous sommes très heureux d’avoir finalisé le closing de l’acquisition d’Epsilon, réalisé en un temps record et à des conditions financières très attractives, créant ainsi immédiatement de la valeur pour nos actionnaires. Cette acquisition complète l’ensemble de nos actifs de manière harmonieuse avec des expertises en data de tout premier rang, positionnant ainsi le Groupe comme le leader mondial des expériences personnalisées à grande échelle.

En combinant les actifs data d’Epsilon à notre force de frappe en matière de création, de média et de technologie, nous avons désormais tous les actifs et les talents nécessaires pour aider nos clients à prendre un temps d’avance et croître de manière durable dans un monde digital piloté par la data.

Nos clients vont bénéficier d’une offre intégrée, sur toute la chaîne de valeur, pour répondre à tous leurs enjeux marketing et de transformation, que ce soit du point de vue créatif, média, data ou technologique.

Notre priorité dans les prochains mois est de réussir l’intégration d’Epsilon, tout en développant notre modèle, le Power of One, avec tous nos clients.

Ces dernières semaines, les retours des clients ont été extraordinairement positifs, montrant un vif intérêt et une demande nouvelle à laquelle nous sommes désormais en mesure de répondre. Cela nous rend très confiants pour l’avenir ».

Intégration

Depuis l’annonce de l’acquisition, de nombreuses rencontres ont eu lieu entre les équipes de Publicis Groupe et d’Epsilon, pour poser les fondations de l’intégration qui repose sur les trois principes suivants :

1. Epsilon sera positionné au cœur de Publicis Groupe

Epsilon deviendra l’unique plateforme de data & technologie de Publicis Groupe, pour offrir de la personnalisation à grande échelle. Son expertise pour embarquer, enrichir et activer la data brute des clients ainsi que son expertise verticale dans le secteur automobile, seront au centre des activités du Groupe. La plateforme Publicis People Cloud, qui connait de très bons résultats, ainsi que les activités qui y associées, seront intégrées dans Epsilon.

Epsilon sera dirigée par son Président actuel, Bryan Kennedy, qui rejoindra le Comité Exécutif du Groupe et reportera directement à Arthur Sadoun.

Des synergies seront par ailleurs créées par le rapprochement de l’agence créative d’Epsilon avec Publicis Communications North America, tandis que CJ Affiliate sera aligné avec Publicis Media pour mieux exploiter son potentiel de croissance.

2. Epsilon sera un accélérateur pour toutes les activités de Publicis Groupe

Epsilon va permettre d’accélérer la mise en place du Power of One pour travailler de manière totalement intégrée, au bénéfice de nos clients.

Publicis Communications mettra à profit la connaissance-client d’Epsilon pour renforcer l’idéation et créer des campagnes encore plus pertinentes, tout en alimentant le Dynamic Creative Engine pour s’adapter en temps réel aux attentes des consommateurs.

Publicis Media reliera ses milliards de points de contact aux datas d’Epsilon pour renforcer la connaissance-client et améliorer la création de profils individualisés, la segmentation des publics et l’optimisation du retour sur investissement des achats média.

Publicis Sapient aura accès à des informations propriétaires pertinentes sur les consommateurs, qui permettront d’optimiser l’organisation interne et le business model de ses clients.

Publicis Health travaillera avec la division santé d’Epsilon pour évaluer le rendement des campagnes et optimiser l’engagement du consommateur d’un point de vue stratégique, créatif et média dans l’univers de la santé.

3. Libérer le potentiel de croissance



Chaque client de Publicis Groupe aura accès aux expertises d’Epsilon par le biais des « Groupe Client Leaders ». Cette organisation sera effective immédiatement aux États-Unis, puis progressivement, dans les mois à venir, à l’international.

La croissance est la priorité du plan d’intégration : six axes de travail stratégiques ont été déterminés pour préparer les sujets tels que la définition de l’offre client pour prendre le leadership du changement dans l’industrie, mais aussi la manière de capitaliser sur l’équipe d’ingénieurs et d’experts de la data d’Epsilon en Inde, avec les experts de Publicis Sapient dans la région.

Tous les autres thèmes liés à l’intégration, notamment la confidentialité des données, l’immobilier, les fonctions supports ou les services partagés, font l’objet de 19 task-forces opérationnelles.

Éléments financiers de l’acquisition

Publicis Groupe a financé cette acquisition grâce au succès de son émission obligataire du 5 juin 2019, d’un montant de 2,25 milliards d’euros en trois tranches, grâce à un prêt à moyen terme et grâce à l’utilisation de 650 millions de dollars de trésorerie disponible.

Le financement de la transaction vise à maintenir un profil financier du Groupe en ligne avec les notations actuelles de BBB+ / Baa2, avec un désendettement total quatre ans après le closing de la transaction. Publicis Groupe maintient son engagement actuel d’un taux de distribution de dividende de 45 %.

Publicis Groupe commencera à consolider les résultats financiers d’Epsilon à compter du 1er juillet 2019.

Prochain événement

Résultats semestriels : le 18 juillet 2019 après la fermeture de bourse

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial du marketing, de la communication et de la transformation digitale des entreprises, à travers l’alchimie de la créativité et de la technologie. Présent sur toute la chaîne de valeur du conseil à la création et la production, Publicis Groupe met au service de ses clients une organisation transversale, unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans le monde entier. Elle s’articule autour de quatre grands pôles, Publicis Communications (Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, BBH, Marcel, Fallon, MSL, Prodigious), Publicis Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Blue449, Performics, Digitas), Publicis Sapient et Publicis Health. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte près de 75 000 collaborateurs.

A propos d’Epsilon



Epsilon® est un innovateur mondial dans tous les services de marketing, offrant une analyse des données et une connaissance des consommateurs sans équivalent, avec une technologie de classe mondiale qui couvre les plateformes de fidélisation, d’emailing et de CRM, la création, l’activation et l’exécution fondées sur les données. Sa division chargée des médias numériques, Conversant®, est un leader de la publicité digitale personnalisée et de la connaissance des marchés. Elle possède une technologie propre et un patrimoine de données marketing sur les consommateurs, qui lui permettent de réaliser un marketing digital d’une ampleur, d’une précision et d’une couverture sans précédent, par le biais de programmes médias spécialisés et par CJ Affiliate TM, l’un des plus grands réseaux de marketing d’affiliation.

