Publicis Groupe remporte le partenariat pour la création publicitaire d’AXA ainsi

que la stratégie et l’achat média dans quatre de ses marchés clés.

Paris, 5 novembre 2019 – AXA choisit de poursuivre son partenariat exclusif avec le Groupe Publicis (Euronext Paris: FR0000130577, CAC 40) pour ses créations publicitaires dans 30 pays. AXA choisit aussi le Groupe Publicis comme partenaire pour la stratégie et l’achat média dans quatre de ses marchés clés : le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et Hong-Kong. Dans ces pays, le Groupe Publicis mettra en place des équipes intégrées pour piloter à la fois la création, les média et la data. Ce nouveau partenariat témoigne d’une ambition commune d’excellence au service des clients.

Le processus d'appel d'offres qui a duré 10 mois comprenait Publicis Groupe, Dentsu, Havas, Omnicom et WPP.

AXA, marque d’assurance mondiale, témoigne ainsi de sa confiance envers le Groupe Publicis, qui l’accompagne depuis plus de 10 ans pour l’ensemble de ses campagnes de communication. Publicis mobilisera ses talents et ses savoir-faire pour poursuivre le déploiement de la stratégie de marque « Know You Can » lancée en 2019, qui incarne pleinement les ambitions et la volonté d’AXA d’être un partenaire encourageant toujours plus proche au quotidien des attentes de ses clients.

L’expertise data de Publicis permettra d’accélérer la transformation marketing souhaitée par AXA, à commencer par la publicité, pour déployer une nouvelle stratégie d’engagement à la fois puissante, pertinente et affinitaire.

Agathe Bousquet, Présidente du Groupe Publicis en France, déclare : « C’est d’abord une immense fierté que de pouvoir travailler pour un groupe et une marque comme AXA. C’est aussi une réelle opportunité pour Publicis de piloter une approche nouvelle et intégrée dans des pays clés. Au moment où AXA mène une vraie révolution, change son business model et réinvente sa relation avec ses clients, nous sommes heureux d’être engagés à ses côtés comme partenaire stratégique de sa transformation dans le monde ».

Pour Arthur Sadoun, Président du Directoire du Groupe Publicis : « Après LVMH, Mondelez, Novartis et plus récemment Disney, la confiance renouvelée du groupe AXA est une nouvelle démonstration de la pertinence de notre modèle qui répond parfaitement aux besoins de nos clients engagés dans une importante transformation marketing ».

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial dans les domaines du marketing, de la communication et de la transformation numérique, à travers l'alchimie de la data, de la créativité, des médias et de la technologie, avec une offre unique pour proposer des expériences personnalisées à grande échelle. Le groupe est présent sur toute la chaîne de valeur, avec une organisation transversale unifiée, donnant accès à ses clients à l’ensemble des expertises du groupe dans le monde. Publicis Groupe est organisé en pôles de Solutions : Publicis Communications (Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, BBH, Marcel, Fallon, MSL, Prodigious), Publicis Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Performics, Digitas), Publicis Sapient et Publicis Health. Epsilon, spécialisée dans la data et la technologie avec sa plate-forme Conversant, est positionnée au cœur du groupe et alimente toutes les activités. Présent dans plus de 100 pays, Publicis Groupe emploie près de 84 000 collaborateurs.

www.publicisgroupe.com | Twitter : @PublicisGroupe | Facebook | LinkedIn | YouTube | Viva la Difference!

Contacts