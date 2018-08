Publicis Groupe rend hommage à Joël Robuchon

Paris, le 7 Août 2018 - C'est avec une immense tristesse que Publicis Groupe rend hommage à Joël Robuchon, Chef le plus étoilé au monde et monument de la gastronomie française, décédé le 6 Aout 2018.

« Les premières pensées de la direction de Publicis, du Drugstore et des employés du groupe vont à l'épouse, aux enfants, aux collaborateurs et aux fidèles de Joël Robuchon » commente Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe.

« Avec la disparition de Joël Robuchon, la gastronomie est douloureusement endeuillée, mais elle reste forte de l'héritage de ce grand chef, dont le nom et le style incarne l'art de vivre à la française » déclare Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance de Publicis Groupe.

« Artisan du développement de la Nouvelle cuisine, Joël Robuchon a su faire rayonner cette nouvelle approche gastronomique dans le monde entier et plus particulièrement à Paris, avec ses deux ateliers, dont celui de l'Etoile, situé aux pieds de l'Arc de Triomphe, auquel Publicis est associé, » ajoute Jacques Terzian, Directeur Général de Publicis Drugstore.

