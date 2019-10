Publicis : S&P Global Ratings abaisse sa notation à 'BBB'

16/10/2019 | 18:41

S&P Global Ratings abaissons sa notation BBB + à long terme sur Publicis à 'BBB' et confirme sa notation à court terme 'A-2'.



A la suite du récent avertissement concernant les bénéfices de Publicis, S&P Global Ratings s'attend désormais à une baisse organique de 2,5% du chiffre d'affaires en 2019 et une nouvelle baisse de 2% en 2020, entraînant un désendettement plus lent que prévu.



' Publicis est confronté à des défis liés à sa forte exposition aux sociétés de biens de consommation en rapide mutation ' indique S&P Global Ratings.



' Nous pensons que l'incapacité de Publicis à soutenir la croissance organique met en évidence sa position concurrentielle affaiblie '.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.