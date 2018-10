Publicis : acquisition de Kindred Group en République Tchèque

04/10/2018 | 08:41

Publicis Groupe annonce l'acquisition de Kindred Group, le plus grand groupe indépendant de communication numérique en République Tchèque.



Kindred Group compte parmi ses clients plusieurs marques internationales et locales, comme Moneta Money Bank, Unilever, KMV, Vodafone, Zoot, Rémy Cointreau, la banque Ceskoslovenska obchodní, Huawei et Makro Cash and Carry.



Jarek Ziebinski, CEO de Publicis Groupe, Europe Centrale et du Nord, déclare : ' Kindred Group apportera son expertise locale, digitale et créative, qui renforcera l'offre intégrée de Publicis Groupe sur le marché tchèque '



' Appartenir à un réseau mondial aussi fort que Publicis Groupe constitue une merveilleuse opportunité pour Kindred Group, pour nous permettre de devenir le meilleur partenaire de nos clients dans la transformation digitale et les médias en ligne. Après l'acquisition, les associés de Kindred Group resteront une composante essentielle de l'organisation, ce qui démontre notre engagement à nous développer ensemble ' commente Michal Nýdrle fondateur de Kindred Group.



