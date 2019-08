Publicis : acquisition de l'agence américaine Rauxa

20/08/2019 | 08:13

Publicis Groupe annonce l'acquisition de Rauxa, une agence indépendante de marketing intégré aux Etats-Unis, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés. Elle rejoindra Publicis Media, le pôle de solution media du groupe français de communication.



Depuis sa création en 1999, Rauxa a enregistré une croissance annuelle moyenne à deux chiffres avec un revenu net de l'ordre de 70 millions de dollars en 2018. Elle emploie plus de 300 collaborateurs et compte cpmme clients des groupes comme Verizon et Samsung.



Dirigée par sa fondatrice Jill Gwaltney et sa PDG Gina Smith, Rauxa travaillera de façon étroite avec les agences digitales de Publicis Media (Moxie, MRY et Digitas) 'de manière à enrichir les différents points de contacts grâce au CRM et à une créativité plus ciblée'.



