Publicis : aucune guidance jusqu'à nouvel ordre

Compte tenu de la pandémie du coronavirus, Publicis indique qu'il ne donnera aucune guidance sur ses chiffres prévisionnels jusqu'à nouvel ordre, mais 'souligne cependant que les chiffres de revenu au 29 février étaient conformes à son plan de marche 2020'.



Le géant français de la communication précise par ailleurs que 95% de ses effectifs sont connectés et en mesure de travailler depuis leur domicile à travers le monde, apportant tout leur soutien aux clients.



'Publicis Groupe veille à la protection des intérêts de toutes ses parties prenantes, et continue de gérer de manière rigoureuse l'ensemble des coûts particulièrement dans cette période', poursuit-il.



