Publicis : baisse organique de 1,8% du revenu net trimestriel

15/04/2019 | 07:31

Publicis affiche un revenu net pour le premier trimestre de 2.118 millions d'euros, en croissance de 1,7% en données publiées, mais en baisse organique de 1,8% (-1,6% en excluant PHS) avec l'attrition liée à une poignée de clients dans la grande consommation.



'Le groupe continue sa transformation grâce au Power of One, au déploiement de notre équipe de Global Client Leaders et à la mise en oeuvre progressive de notre modèle pays', commente Arthur Sadoun, le président du directoire du groupe de communication.



Publicis confirme prévoir en 2019 une croissance organique supérieure à celle de 2018, une augmentation de 30 à 50 points de base de sa marge opérationnelle et une croissance de son BPA net courant dilué entre 5% et 10% à changes constants et en excluant la 'BEAT tax'.



