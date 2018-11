Publicis : bien orienté, un broker en soutien

01/11/2018 | 15:41

Publicis avance de 1% et surperforme ainsi la tendance à Paris (stagnation du CAC40), avec le soutien de propos favorables de Berenberg qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 73 euros sur le titre du groupe de communication.



'Après deux jours sur la route avec le responsable des relations investisseurs de Publicis, nous sommes maintenant davantage confiants dans la capacité du groupe à réaliser une croissance accélérée vers l'objectif de 4% pour 2020', indique le broker.



