Publicis : dévisse après un 'sales warning' sévère

11/10/2019 | 09:53

Après avoir été incotable à l'ouverture, l'action Publicis chutait de 11% ce matin à la Bourse de Paris, à 37,6 euros, son plus bas niveau depuis l'été 2012.



Hier soir en effet, le groupe publicitaire français a fait état d'une contraction de ses ventes (2,6 milliards d'euros) à données comparables de 2,7% au 3e trimestre (T3), après + 0,1% au T1 et - 1,6% au T1. La tendance a donc empiré et le groupe, qui anticipait auparavant pour l'ensemble de 2019 des ventes stables dans ces mêmes termes, vise désormais une baisse de l'ordre de 2,5% avant, en 2020, un taux compris entre - 2% et + 1%.



'Publicis n'y arrive pas. Après un avertissement sur ses ventes lors de la publication semestrielle en juillet, le groupe a lancé un nouvel avertissement hier soir, mais de plus grande ampleur', commente Aurel BGC ce matin.



'La baisse atteint 3,3% en Europe et 3,6% en Amérique du Nord, principe zone du groupe, où Publicis souffre de l'attrition des activités liées à la création de spots standards de publicité, notamment auprès des clients dans la grande consommation et la distribution', ajoutent les spécialistes, alors que Publicis a également entrepris de 'repositionner' Sapient, 'qui a arrêté de nombreux petits projets à faible valeur ajoutée'.





