Publicis : directoire nommé pour quatre ans

Publicis fait part, à l'issue des séances du comité des risques et stratégies et du conseil de surveillance mercredi, de la nomination de son directoire pour un nouveau terme de quatre ans avec Arthur Sadoun maintenu à sa présidence.



Il se compose aussi de Steve King, CEO de Publicis Media, Anne-Gabrielle Heilbronner, secrétaire général, et Jean-Michel Etienne, directeur général adjoint - finances group, dont le mandat s'arrêtera au 31 décembre 2020, date à laquelle il est prévu qu'il prenne sa retraite.



Par ailleurs, le comité des risques et stratégies s'est dit 'convaincu que les choix effectués sont les bons', et qu'ils 's'inscrivent dans une forme de continuité tout en apportant des éléments novateurs très forts et une accélération dans leur réalisation'.



