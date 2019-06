Publicis : en attendant un franc retour de la croissance

28/06/2019 | 17:12

Pas facile d'être actionnaire de Publicis, le grand nom publicitaire français dont l'action se traite toujours dans le bas de sa fourchette sur cinq ans, qui va de 71 à 43 euros. La concurrence des géants du numérique pèse lourd sur la croissance, l'un des points à surveiller de près le mois prochain.



En effet, l'un des enjeux de la publication à laquelle procèdera le groupe en juillet est l'orientation de ses ventes. Au-delà des grands noms traditionnels du secteur, de WPP à Dentsu en passant par Interpublic ou Omnicom, Publicis est de plus en plus concurrencé par des géants aux moyens colossaux comme Facebook, Google ou Accenture.



De ce fait, la croissance organique du groupe français est en berne : elle était de - 0,4% en 2017 puis de + 0,1% en 2018. En excluant Publicis Health, vendu, c'était un peu mieux : + 0,8%. Soit, mais au 1er trimestre 2019, toujours hors Publicis Health, ce taux retombait dans le rouge (- 1,6% ; - 1,8% avec cette ex-filiale).



Le groupe avait prévenu que le début d'année 2019 serait faible, et il a maintenu sa prévision augurant d'une 'amélioration' au 2ème trimestre puis durant la seconde partie de l'année. Ce qui déboucherait, en 2019, sur une croissance organique supérieure à celle de 2018 - ce qui n'est pas très exigeant.



Et maintenant ? Le consensus s'attend, au 2ème trimestre 2019, à une croissance organique positive mais modeste comprise entre 0,5 et 1%. Sachant qu'une contraction d'environ 2% était de mise au 2ème trimestre 2018.



Rappelons que le groupe renforce sa présence dans le 'numérique' (où il l'est déjà avec par exemple Sapient), avec l'acquisition d'Epsilon annoncée cette année auprès d'Alliance Data Systems. Il s'agit d'une opération majeure à près de quatre milliards de dollars dont la finalisation est attendue au 3ème trimestre.



A suivre sur l'agenda de Publicis : les comptes semestriels, qui en 2018 étaient 'tombés' le 18 juillet.



