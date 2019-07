Publicis : en baisse, un analyste retient la 'prudence'

22/07/2019 | 12:09

Le titre du groupe Publicis s'affiche en recul de -0,6% ce lundi, alors que l'analyste Oddo BHF a confirmé ce matin sa recommandation neutre sur le titre, après une rencontre avec la direction dont le broker retient “un message de prudence sur les perspectives de croissance organique au S2 et en 2019”, en particulier aux Etats-Unis.



“Le management a indiqué que la priorité N°1 était le désendettement (3,8 MdE de DN moyenne fin 2019 selon nous) et qu'il n'envisageait plus d'acquisition transformante) à moyen terme. Des acquisitions de niche sont toutefois tout à fait possibles, avec probablement une priorité sur la donnée et certaines compétences précises (par exemple dans le conseil). Il a enfin précisé qu'aucun plan de rachat d'actions n'était envisagé à court terme. Sur cette base, le groupe devrait être désendetté en 2023”, retient par ailleurs Oddo BHF.



L'analyste confirme son objectif de cours de 54 euros. Celui-ci laisse entrevoir un potentiel de hausse de +22%.



