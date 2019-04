Publicis : en recul, un analyste attend 'une clarification'

04/04/2019 | 12:39

Le titre Publicis s'affiche en baisse de -0,6% ce jeudi, alors que l'analyste Oddo BHF, dans l'attente de la publication par le groupe de la marge brute trimestrielle le 17 avril, et d'une conférence téléphonique, a annoncé un peu plus tôt maintenir sa recommandation neutre sur le titre et mettre à jour ses attentes.



'Nous abaissons notre attente de décroissance organique (-2.3% contre -0.5% précédemment), ce qui est toutefois partiellement compensé par la mise à jour de nos effets de change et un petit relèvement de nos attentes sur les 9 mois suivants. Nos attentes de résultats 2019 et 2020 sont globalement inchangées', note Oddo BHF.



Le broker estime que le titre pâtit actuellement d'un double manque de visibilité, 'opérationnel/organique, avec une pression toujours forte des principaux clients du groupe (tout particulièrement FMCG)', d'une part, et stratégique d'autre part, avec 'le risque qu'une grosse acquisition soit réalisée à CT (Epsilon) avec possiblement une intégration longue et risquée'.



De fait, Oddo BHF attend des 'clarifications' sur ce dernier point. L'analyste confirme au passage son objectif de cours de 58 euros, qui augure d'un potentiel de l'ordre de 23%.





