Publicis : le titre chute, les avis des analystes

11/10/2019 | 10:49

Le titre chute de près de 11% à la Bourse de Paris et a même été incotable en début de séance alors que le 3ème trimestre et surtout les perspectives organiques du 4ème trimestre et pour 2020 sont nettement inférieures aux attentes.



La décroissance organique T3 ressort à 2,7% alors qu'Oddo tablait sur -0,7%. La principale différence avec les attentes de l'analyste provient de la zone Europe qui affiche une baisse organique de 3,3% alors qu'il tablait sur +0,5%.



' Le groupe révise en baisse sa guidance de croissance organique pour 2019 à -2,5% contre 0% précédemment. Ce qui induit une baisse de l'ordre de 5% au T4 alors que nous tablions sur +0,5%. Pour 2020, le groupe table sur une croissance organique entre -2 et +1% ' indique Oddo



Suite à cette annonce, le bureau d'analyses abaisse son objectif de cours à 47 E (contre 52 E) et maintient son opinion Neutre sur la valeur.



' Le seul point positif concerne la confirmation d'une marge opérationnelle autour de 17% en 2020 alors qu'une partie du consensus tablait sur une forte baisse ' indique le bureau d'analyses.



' Nos estimations de BPA sont fortement revues en baisse de 5,5% en moyenne en 2019/20 et il s'agit donc d'un second ' profit warning ' après celui du T2 '.



Liberum maintient de son côté son conseil 'conserver' sur Publicis, mais réduit son objectif de cours de 47,6 à 40 euros.



'De notre point de vue, s'il y a des défis bien connus pour les agences, un nombre significatif de problèmes sont spécifiques à Publicis et nous pensons que le mieux est de rester du côté prudent de leurs objectifs', juge le broker.



'Le seul réconfort pour le titre est que nous pensons que la nouvelle d'hier accroit les chances d'une offre pour Publicis, que se soit sur l'ensemble ou sur la participation Badinter, avec Vivendi comme candidat le plus probable', nuance-t-il.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.