Publicis : négociations exclusives avec Xebia France

22/10/2018 | 17:26

Publicis Groupe annonce être en négociations exclusives avec Xebia France, cabinet de conseil IT agile.



Xebia France est un cabinet en conseil IT agile, spécialisé dans les technologies Data, Web, Cloud, les architectures réactives et la Mobilité.



La société accompagne de grands comptes tels que Axa, Air France, BNP Paribas, la Française des Jeux, Meetic, Natixis, Sanofi, ainsi que des startups comme BlaBlaCar, Early Birds, ManoMano.



' Ce rapprochement enrichirait l'offre unique de Publicis.Sapient qui combine stratégie, consulting, expérience et technologie, combinaison essentielle au succès de la transformation end-to-end des clients ' indique le groupe.



Agathe Bousquet, Présidente de Publicis Groupe France déclare : ' Publicis.Sapient connait une très forte croissance en France depuis que nous avons affirmé notre offre et rassemblé tous nos experts sous une même marque '



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.