Publicis : plusieurs nominations en Russie

05/09/2018 | 14:25

Publicis Groupe annonce aujourd'hui des promotions au sein de son équipe dirigeante en Russie.



Sergey Beloglazov, actuellement CEO de Publicis Media Russie est nommé Chairman du management board de Publicis Groupe Russie.



Vladimir Tkachev, CEO de Publicis Communications Russie est nommé CEO de Publicis Groupe Russie. Tous deux reporteront à Jarek Ziebinski, CEO de Publicis Groupe Europe du Nord & Centrale.



Jarek Ziebinski, CEO de Publicis Groupe Europe du Nord & Centrale déclare : ' Les nominations de Vladimir, Sergey et du management board dans leurs nouvelles fonctions respectives doivent permettre de faciliter la transformation et l'intégration de Publicis Groupe en Russie.'



' Ces nominations font suite à l'annonce de Publicis Groupe de développer son modèle par pays en nommant des équipes dirigeantes sur ses huit marchés clés : Amérique du Nord, Royaume-Uni, France, DACH (Allemagne, Suisse et Autriche), Europe du Nord et Centrale, Europe du Sud, Asie Pacifique et Moyen-Orient / Afrique et Amérique latine '.



