Publicis : profite de nouvelles analyses positives

19/10/2018

Le titre gagne encore près de 1% aujourd'hui après un gain de 3,7% hier. La valeur profite de nouvelles recommandations positives.



UBS réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 75 euros, au lendemain d'un point d'activité meilleur que prévu du groupe français de communication au titre du troisième trimestre.



'Publicis confirme que la croissance organique devrait s'améliorer au quatrième trimestre', met en avant l'intermédiaire financier, qui rehausse pour sa part son hypothèse de croissance organique à +2,8% pour la période.



'Si Publicis peut soutenir la dynamique, le titre semble attractif à un ratio PE (cours sur BPA) de 10 fois', ajoute UBS, dont l'objectif de cours maintenu implique un potentiel de progression de 38% pour la valeur.



Les analystes d'Oddo s'attendent à une poursuite de cette accélération. La direction se veut optimiste, d'autant que la branche très peu dynamique Publicis Health Services (PHS) est mise en vente.



Oddo BHF indique suite à la conférence téléphonique, 'le management a indiqué que la croissance organique devrait s'améliorer au T4 (+ 1,3% au T3), portée par les gains de budgets récents (Campbell, Carrefour, Daimler et Macy's) et l'absence de perte importante'. Oddo BHF juge 'crédible' d'atteindre 2,5% durant le dernier trimestre de 2018, et 1% pour l'ensemble de l'exercice (avec PHS).



