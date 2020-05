Publicis remporte le budget médias de McDonald's en Chine continentale

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe publicitaire Publicis a annoncé jeudi avoir remporté le budget médias du spécialiste américain de la restauration rapide McDonald's en Chine continentale.

Ce contrat, dont la valeur n'a pas été communiquée, couvre la planification stratégique sur tous les canaux médiatiques de McDonald's dans la région ainsi que l'expertise numérique pour soutenir le développement de la plateforme de données clients du restaurateur.

La signature de ce contrat avec McDonald's intervient six mois après le gain par Publicis d'une part significative du budget média mondial du groupe américain de divertissement et de médias The Walt Disney Company.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire