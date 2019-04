Publicis : retrait obligatoire des actions Soft Computing

01/04/2019 | 11:51

Oddo BHF SCA, agissant pour le compte de Multi Market Services France Holdings, filiale de Publicis, a informé l'AMF de la décision de procéder à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire portant sur les actions Soft Computing non encore détenues par elle.



Ce retrait obligatoire sera mis en oeuvre à compter du 2 avril et portera sur les 40.198 actions en circulation non détenues par l'initiateur à la date de clôture de l'offre, à l'exception des actions auto-détenues, au prix de 25 euros par action, net de tous frais.



Le montant total de l'indemnisation a d'ores et déjà été versé par l'initiateur sur un compte bloqué ouvert à cet effet auprès de Oddo BHF SCA. Les actions Soft Computing seront radiées du marché réglementé d'Euronext Paris le 2 avril.



