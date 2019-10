Publicis : révise son objectif de croissance organique 2019

10/10/2019 | 18:01

Le groupe Publicis publie ce jeudi soir un revenu net à 2,577 milliards d'euros, en hausse de +17,3% en données publiées mais en recul de -2,7% en organique.



De même, sur 9 mois, les revenus s'affichent à 6,929 milliards d'euros. S'ils s'améliorent de +7% en publié, là encore, ils reculent en organique, de -1,4%.



'Notre troisième trimestre reflète les deux visages de notre transformation qui n'ont jamais été aussi extrêmes. D'un côté, notre transition pèse sur notre croissance organique à court terme, avec un trimestre négatif et inférieur à nos prévisions. Cela nous conduit à adopter une approche prudente et à réviser nos objectifs de croissance organique, désormais attendue autour de -2,5% cette année', annonce Arthur Sadoun, président du Directoire.



'De l'autre, notre transformation commence à porter ses fruits. Notre croissance publiée s'établit à +17,3%, avec une évolution du profil de notre revenu vers les expertises d'avenir. Nous sommes en mesure de confirmer nos objectifs de marge à 17,3% et une croissance de 5% du BNPA pour 2019, grâce à notre grande solidité financière.'



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.