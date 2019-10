Publicis revoit ses prévisions à la baisse après un 3T décevant

Paris (awp/afp) - Le géant de la publicité Publicis a révisé jeudi à la baisse ses prévisions de croissance pour 2019 et 2020, à l'occasion de la publication d'un troisième trimestre "négatif" en raison notamment de l'attrition continue des dépenses de ses clients aux Etats-Unis.

Au troisième trimestre, le groupe a enregistré un revenu de 2,6 milliards d'euros inférieur à ses attentes, en croissance de 17% mais qui chute de 2,7% à périmètre et taux de change constant.

"L'attrition sur nos activités traditionnelles aux Etats-Unis" est "plus forte que prévu", a expliqué le président du directoire de Publicis Groupe Arthur Sadoun lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Aux Etats-Unis où Publicis réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires, ce dernier a diminué de 4,9% à périmètre et taux de change constants au troisième trimestre. Notamment, le groupe "continue de subir les coupes de budgets de quelques clients dans la publicité traditionnelle" (production de clips TV pour les produits de grande consommation ou la distribution) qui grèvent ses revenus d'environ 200 millions d'euros par an, a précisé Arthur Sadoun.

Mais les difficultés proviennent aussi du "coût de la transition" du groupe Publicis et de ses filiales d'activités de marketing à des activités de transformation numérique et de conseil. "Pour le moment, la croissance des activités de transformation digitale des entreprises aux Etats-Unis n'a pas été suffisante pour compenser le déclin des missions et des projets de court-terme", détaille le communiqué du groupe.

Le groupe "anticipe que ces effets négatifs continueront de peser" sur sa croissance à court terme et est contraint d'abaisser pour la deuxième fois en un an ses prévisions pour 2019 (évolution du chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants prévue d'abord à +0,8%, puis stable, avant d'être attendue désormais négative à -2,5%). Pour 2020, l'évolution du chiffre d'affaires devrait être comprise entre -2% et 1%, au lieu de +4% initialement prévu.

Publicis fixe enfin ses prévisions de ratio financiers dans le bas de la fourchette anticipée plus tôt, avec une marge opérationnelle à 17,3% et une croissance du bénéfice net par action de 5% pour 2019.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a enregistré un revenu de 6,9 milliards d'euros, en croissance de 7% mais qui chute de 1,4% à périmètre et taux de change constant.

Les nouvelles activités du groupe, notamment numériques, sont en croissance de 21% sur la période et représentent désormais 14% des revenus. En y intégrant Epsilon, la dernière acquisition technologique de Publicis qui doit lui permettre de se renforcer dans les données face à la concurrence accrue des géants du web, ces nouveaux revenus passent à 27% du chiffre d'affaires du dernier trimestre.

afp/rp