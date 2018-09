Publicis : une note d'analyse au ton 'disruptif'

13/09/2018 | 11:48

Lanterne rouge du CAC 40 avec un recul d'environ 3%, l'action Publicis semblait souffrir de la publication d'une note au ton défavorable de la part de l'influent bureau d'études Credit suisse.



De prime abord, le conseil des analystes n'est pas si terrible : leur position sur le dossier reste neutre, et non pas vendeuse, pour un objectif de cours certes réduit de 64 à 60 euros. Mais qui suggère toujours un potentiel de hausse appréciable de 20%.



Le problème est que Credit suisse utilise dans sa note pratiquement tous les mots-clés relatifs à la 'disruption' du secteur publicitaire. 'La menace que fait peser Amazon augmente', indique le document, qui évoque les achats automatisés que permet par le géant américain de l'e-commerce, et son accès direct aux clients.



En outre, les annonceurs seraient, selon les spécialistes, à la recherche de prestations publicitaires moins chères et plus agiles que celles proposées par les agences, et n'hésitent pas à les internaliser. Credit suisse indique aussi que 'la concurrence augmente toujours du côté du consulting', et cite les innovations présentées en la matière par l'ESN Capgemini le 12 septembre dernier.



Et le bureau d'études de réduire ses prévisions de croissance organique pour Publicis de 2018 à 2020, sans tenir compte à ce stade d'un éventuel ralentissement conjoncturel.



EG





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.