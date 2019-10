Standard and Poor's abaisse la note de Publicis

Paris (awp/afp) - L'agence de notation Standard and Poor's a annoncé mercredi avoir abaissé la note de long terme de Publicis, une semaine après que le groupe français a revu à la baisse ses ambitions pour 2019 et 2020.

"Nous abaissons notre note de long terme sur Publicis et sa dette de BBB+ à BBB", a fait savoir par communiqué l'agence, qui a assorti cette notation d'une perspective stable. La note de court terme est quant à elle maintenue inchangée, à A-2.

"Publicis est confronté à des défis liés à son importante exposition au marché des produits de grande consommation", lequel est en évolution rapide, estime l'agence.

Pour ne rien arranger, le groupe français est aux prises avec "un environnement de marché plus dur et moins prévisible", "des difficultés dans le repositionnement" de Sapient, société technologique rachetée en 2015, et plus globalement dans la transformation de son modèle d'activité en dépit de plusieurs investissements et acquisitions, égrène Standard and Poor's.

Publicis a annoncé la semaine passée revoir largement à la baisse, pour la deuxième fois en un an, ses prévisions de croissance pour 2019 et 2020, en raison notamment de la perte de contrats publicitaires traditionnels aux États-Unis, pays dans lequel il réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires.

À l'occasion d'un troisième trimestre jugé décevant, l'objectif annuel de croissance des revenus pour 2019, à périmètre et taux de change constants, était notamment devenu négatif, à -2,5%, tandis que l'évolution pour 2020 était revue à une fourchette de -2% à 1%, au lieu de 4% prévu initialement.

Ceci étant, "nous pensons que Publicis est en mesure de maintenir une marge d'exploitation solide", grâce notamment à l'ajustement de sa base de coûts ou encore la simplification de sa structure, estime Standard and Poor's.

L'agence mise aussi sur le fait que le groupe maintienne une politique de discipline financière, en ne réalisant par exemple ni acquisition d'importance financée par de la dette ni rachat d'actions.

La perspective stable reflète quant à elle le fait que "nous pensons que Publicis va mener avec succès sa stratégie", notamment la transformation de Sapient et l'intégration de l'américain Epsilon, autre société technologique rachetée en début d'année pour 4,4 milliards de dollars, explique encore l'agence.

afp/rp