Publicis : Oddo BHF optimiste avant le CA trimestriel

Deux jours avant que Publicis ne dévoile ses ventes du 3e trimestre (T3) 2018, Oddo BHF confirme son conseil 'neutre' sur l'action du groupe publicitaire français, tout en tenant un discours relativement optimiste. L'objectif de cours de 61 euros est maintenu.



Après une contraction organique de CA de 0,4% au 1er semestre, dont + 1,6% au T1 puis - 2,1% au T2, les analystes anticipent une croissance de 1,9% au T3 grâce aux 'gains de contrats récents et (à) un impact quasi-nul des pertes.'



Si la santé devrait continuer de peser aux Etats-Unis, une 'nette amélioration' est possible en Europe, après un T2 plombé par la mise en place de la RGPD. Les récents gains contrats sont soulignés (Daimler, Campbell, Carrefour, Marriott et Macy's, ..), 'sans perte notable sur le trimestre', relèvent les spécialistes.



Cette séquence inhabituellement volatile de la croissance 'freine probablement le rerating du titre qui se traite sur des niveaux de valorisation toujours très attractifs (PE 2019 de 10,9 fois)', commente une note.



Cela étant, Oddo BHF parie sur le retour d'une dynamique favorable : 'il nous semble crédible de tabler sur une accélération séquentielle franche', estiment les spécialistes, qui demeurent néanmoins neutres en attendant d'en savoir plus.









