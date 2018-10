Publicis : à l'achat, UBS vise toujours 75 euros

18/10/2018 | 10:57

UBS confirme ce matin son optimisme sur l'action du groupe publicitaire français Publicis, dont la croissance organique se reprend : à l'achat sur la valeur, le bureau d'études maintient son objectif de cours à 12 mois de 75 euros.



Certes, la croissance organique des ventes, qui est ressortie à 1,3% au 3e trimestre, a légèrement manqué les attentes du consensus (1,4%) ainsi que celles d'UBS (1,5%). Cependant, en ne tenant pas compte de Publicis Health Services (PHS), division qui va être vendue, ce taux s'affiche à + 2,2%, alors qu'UBS n'anticipait que 2%.



'Au 3e trimestre, la croissance organique a été tirée par les contrats remportés plus tôt dans l'année', commente UBS, auprès notamment de Daimler, Carrefour, Campbell et Marriott.



En outre, 'les gains d'affaires nouvelles ont été importants au 3e trimestre auprès de comptes comme Cathay Pacific, Western Union, Nestlé et GSK', relève UBS.





