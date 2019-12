Berenberg coupe son objectif de 42% en visant 42 euros. Information à mettre en relation avec la révision des objectifs par Publicis. Pour ce qui me concerne, j'en déduis que les analystes vendent des mirages aux investisseurs et que la valeur de leurs analyses ou de leurs recommandations est à prendre avec des pincettes; c'est une information et non un jugement de valeur. Pour ma part et suivant les titres j'estime les anticipations de bna pour 2019 surestimées dans une fourchette de 10à 15%. Dès lors que la société émet un profit warning, une chute immédiate de 15% devient logique et rétablit une certaine crédibilité à la valorisation du titre. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée