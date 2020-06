Publicis : Crédit Suisse relève son objectif de cours

12/06/2020 | 11:56

Crédit Suisse révise à la hausse ses perspectives de croissance organique au 2ème trimestre. ' Nous révisons le T2 de -28% (qui est également le consensus actuel) à -19% ' indique le bureau d'analyses.



' Nous ne voyons aucune raison pour laquelle la croissance de Publicis devrait être sensiblement différente de celle des autres agences et elle pourrait être légèrement meilleure en raison de son exposition aux États-Unis supérieur à 50% ' rapporte Crédit Suisse.



' Nous révisons notre croissance organique pour l'exercice 2020 de -14,4% à un niveau légèrement supérieur au consensus -11% (consensus -12%) '.



Crédit Suisse confirme son opinion Neutre sur la valeur mais relève son objectif de cours à 37,0 E (contre 35,7 E).



