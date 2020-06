PUBLICIS : Credit Suisse dévalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a abaissé son objectif de cours de 37 à 33 euros tout en maintenant son opinion Neutre sur Publicis. La maison d'étude précise que bien qu'elle maintienne ses estimations de décroissance organique de 19% pour le deuxième trimestre 2020 et de -11% pour l'exercice 2020 elle revoit à la baisse ses prévisions à long terme en raison de l'incertitude quant à l'ampleur et à la rapidité de la reprise. Les anticipations de croissance organique de l'analyste sont désormais de 5,4% pour 2021 et 0,2% pour 2022 contre respectivement 6,5% et 1,7% dans sa précédente note.La croissance organique à plus long terme est, pour sa part, désormais anticipée à 1% contre 1,5% précédemment.