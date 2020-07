Publicis : gagne 14%, résultats supérieurs aux attentes

23/07/2020 | 13:00

Le titre gagne près de 14% après l'annonce de ses résultats. Le groupe a publié ce matin des résultats du 1er semestre supérieurs aux attentes (EBIT de 622 ME contre 459 ME attendus) sur la base d'une baisse organique de 13% alors qu'Oddo tablait sur -18,2%.



' La performance du T2 est donc nettement meilleure qu'attendu probablement grâce à une amélioration sensible au mois de juin (principalement sur la deuxième quinzaine) reflétant un rebond des investissements publicitaires après les fortes coupes d'avril et mai. La différence avec nos attentes provient principalement des USA qui enregistrent un trimestre nettement meilleur qu'attendu ' indique Oddo.



L'EBIT ressort à 622 ME alors que le bureau d'analyses tablait sur 459 ME (consensus à 457 ME). La marge opérationnelle ressort ainsi à 13% soit une baisse de seulement 110 pb.



' Le groupe précise que les coûts fixes de personnel ont baissé de 61 ME sur le semestre. Nous relevons aussi un très bon contrôle des autres coûts de structure. L'autre point très positif, comme souvent chez Publicis, est le FCF qui ressort quasiment stable à 495 ME contre 491 ME l'année passée ' rajoute Oddo.



Les analystes tablent pour le moment sur un recul du CA en organique de -10.2% en 2020 et un EBIT assez nettement supérieur au consensus (1 376 ME contre 1 244 ME) soit une marge de 14.4%.



