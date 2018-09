PUBLICIS : nomination du Directoire pour quatre ans

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les séances du Comité des risques et stratégies et du Conseil Surveillance de Publicis Groupe qui se sont tenues hier ont été essentiellement consacrées à une revue de la stratégie du groupe et à la nomination du Directoire pour quatre ans. Au préalable, le Comité de nomination sous la Présidence de Madame Elisabeth Badinter, avait conduit ses évaluations lors des séances du 18 juillet et 2 août et fait des recommandations unanimes au Conseil de Surveillance.Les performances individuelles et collectives des membres du Directoire ont fait l'objet de travail minutieux de la part des membres du comité de nomination.Il a également été envisagé d'élargir la composition du Directoire. Le Conseil de Surveillance, après délibération, a suivi à l'unanimité les recommandations du comité, considérant qu'Arthur Sadoun, Président du Directoire, a su repositionner le groupe pour faire face aux défis de l'industrie et placer le groupe en pole position pour apporter les réponses de transformation attendues de ses clients dans ce monde bouleversé par la technologie.Ainsi le Directoire est renouvelé pour quatre ans est composée de Arthur Sadoun, (Président du Directoire), Steve King (CEO de Publicis Media), Anne-Gabrielle Heilbronner (Secrétaire Général), et Jean-Michel Etienne (Directeur Général Adjoint – Finances Group) dont le mandat s'arrêtera au 31 décembre 2020 date à laquelle il est prévu qu'il prenne sa retraite.