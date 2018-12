Puma : 'opportunité d'achat' pour Berenberg après la chute

19/12/2018 | 13:22

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur Puma, sa valeur favorite parmi les équipementiers sportifs, ainsi que son objectif de cours de 545 euros qui implique un potentiel de progression de 32% pour le titre.



Le broker recommande aux investisseurs de tirer parti de la faiblesse récente du cours de Bourse comme d'une 'opportunité d'achat', après la chute d'environ 10% de l'action consécutive à l'avertissement sur résultats lancé lundi par Asos.



Si les propos du distributeur de vêtements en ligne britannique ont pénalisé Puma et Adidas, Berenberg soulignent qu'ils n'offrent qu'une lecture croisée limitée concernant ces groupes, et il en attend encore la réalisation d'une dynamique de profits positive.



